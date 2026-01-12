Bingöl\'de Kaza: 1 Yaralı

Bingöl'de kar ve buzlanmadan dolayı otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilaloğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 CBB 06 plakalı otomobil, kar ve buzlanma nedeniyle kayarak tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL