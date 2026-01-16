Bingöl'de Kırsal Altyapı Yatırımları - Son Dakika
Bingöl'de Kırsal Altyapı Yatırımları

16.01.2026 13:39
Bingöl'de 2024-2025 yıllarında 845 milyon TL ile 2,198 km yol çalışması tamamlandı.

BİNGÖL Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Özel İdaresi tarafından 2024 ve 2025 yıllarında kırsal altyapı ve yol yatırımlarına yaklaşık 845 milyon TL kaynak aktarıldığını, bu dönemde toplam 2 bin 198 kilometre yol çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında düzenlenen basın toplantısına Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül de katıldı. Toplantıda 2024 ve 2025 yıllarında Bingöl genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Vali Usta, Bingöl'de 325 köy ve 823 mezra bulunduğunu, kırsal nüfusun 79 bin 285 kişi olduğunu belirtti. Bingöl'ün toplam yol ağının 4 bin 757 kilometre olduğunu kaydeden Usta, bu ağın 2 bin 474 kilometresinin asfalt, 1.784 kilometresinin stabilize, 470 kilometresinin tesviye ve 24 kilometresinin ham yol olduğunu ifade etti.

2 YILDA 2 BİN 198 KİLOMETRE ASFALT

Vali Usta, 2024-2025 döneminde 5 yerleşim yerinde 34 kilometre sıcak asfalt, 85 yerleşim biriminde 282 kilometre 1'inci kat asfalt, 68 yerleşim biriminde 527 kilometre 2'nci kat asfalt olmak üzere toplam 158 yerleşim biriminde 843 kilometre asfalt çalışması yapıldığını söyledi. Asfalt yapılamayan yerlerde 146 yerleşim yerine 1.255 kilometre asfalt yama, 77 yerleşim birimine 110 kilometre stabilize yol çalışması gerçekleştirildiğini belirten Usta, toplamda 381 yerleşim biriminde 2 bin 198 kilometre yol çalışmasının tamamlandığını ifade etti. Aynı dönemde köylere 15 bin 800 metrekare parke taşı döşendiği kaydedildi.

Maliyetlere ilişkin bilgi veren Usta, 2024'te asfalt çalışmalarının İl Özel İdaresi'ne maliyetinin 418 milyon TL, 2025'te ise 427 milyon TL olduğunu; iki yılda kırsaldaki yol yatırımları için toplam yaklaşık 845 milyon TL kaynak kullanıldığını söyledi.

