Bingöl\'de Otomobil Domuz Sürüsüne Çarptı: 3 Yaralı

Bingöl'de otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 59 AIP 454 plakalı otomobil, Bingöl-Muş kara yolunun Bingöl Belediyesi Asfalt Üretim Tesisi mevkisinde yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı.
Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonucu, sürüdeki bazı domuzlar da telef oldu.
