Bingöl'de Suç Oranı Düşüyor - Son Dakika
Bingöl'de Suç Oranı Düşüyor

14.01.2026 13:41
Vali Usta, Bingöl'de suç oranlarının 2024'e göre 2025'te önemli ölçüde azaldığını açıkladı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte suç oranlarında önemli düşüşler yaşandığını açıkladı.

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, asayiş ve güvenlik toplantısında 2025 yılı verilerini 2024 yılıyla karşılaştırmalı olarak değerlendirdi. Vali Usta, "Kişilere karşı işlenen suçlar 2024 yılında 2 bin 905 iken 2025 yılında yüzde 6'lık bir azalış ile 2 bin 729'a gerilemiştir. 2025 yılında kişilere karşı işlenen suçlardaki azalışa örnek olarak kasten öldürme suçunda yüzde 57 azalış ile olay sayısı 7'den 3'e düşmüş, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda ise yüzde 58 azalma sağlanmış ve olay sayısı 33'ten 14'e gerilemiştir. Cinsel saldırı suçunda 2024 yılında 23 olan olay sayısı 2025 yılında 14'e düşerek yüzde 39 azalış sağlanmıştır. Keza kasten yaralama suçunda 2024 yılında bin 65 olan olay sayısı yüzde 11 azalış ile 943'e gerilemiş, tehdit suçunda ise yüzde 14 azalış sağlanarak 559 olan olay sayısı 479'a düşmüştür. 2024 yılında bu suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 98 iken aynı döneme kıyasla 2025 yılında aydınlatma oranında yüzde 99'luk bir başarı sağlanmıştır" diye konuştu.

Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında mal varlığına karşı işlenen suçlar 2024 yılında 889 iken 2025 yılında yüzde 20'lik bir azalış ile 709 olay meydana geldiğini aktaran Usta, "Otodan hırsızlık suçunda 2024 yılında 8 olan olay sayısı 2025 yılında yüzde 88 azalış ile 1'e, evden hırsızlık suçunda 2024 yılında 100 olan olay sayısı 2025 yılında yüzde 18 azalış ile 82'ye, yağma suçunda 2024 yılında 34 olan olay sayısı 2025 yılında yüzde 26 azalış ile 25'e, dolandırıcılık suçunda 2024 yılında 202 olan olay sayısı 2025 yılında yüzde 8 azalış sağlanarak 186'ya düşmüştür. Aydınlatma oranımız 2024 yılında yüzde 85 iken aynı döneme kıyasla 2025 yılında yüzde 89'a çıkmıştır. Hapis cezasına ve ifadesine yönelik aranması olan şahısların yakalanmasına için yapılan çalışmalarda 2024 yılında 2 bin 250 şahıs yakalanmış, 2025 yılında ise yüzde 2'lik artış sağlanarak 2 bin 298 kişi yakalanmıştır" şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda duygusal bir veda konuşması yapan Vali Ahmet Hamdi Usta, 2023 yılı Ağustos ayından bu yana Bingöl'de görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, pazartesi günü itibarıyla kentten ayrılacağını açıkladı. Bingöl'de unutulmaz dostluklar kurduğunu ifade eden Usta, yeni Bingöl Valisi Cahit Çelik'e görevinde başarılar diledi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Valilik, Bingöl, Son Dakika

