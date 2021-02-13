Binnaz Avcı ve Murat Metin Acar evlendi

Binnaz Avcı ve Murat Metin Acar bugün Beykoz Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen törenle nikah masasına oturdu.

Çok az sayıda davetlinin katıldığı törende pandemi kuralları uygulandı. Saba Tümer nikahtan eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gelin çiçeğini kapmaya çalışan Tümer bu çabasında başarısız oldu. Ünlü sunucu o anları 'Müge'nin beni tepmesiyle umutlarımın bitti an' mesajıyla yayınladı.

Nikahtan sonra sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Binnaz Avcı; 'Çok şey var söyleyecek çok şey var yazacak… Şimdilik sadece bu fotoğraf ve dilimde şükür... Seni çok seviyorum.' açıklamasını yaptı.

BİNNAZ AVCI KİMDİR

Binnaz Avcı 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi sinema oyuncusu Suzan Avcı, babası senarist Erdoğan Tünaş'dır. Avcı, İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nden mezun oldu. 15 yaşında İtalyanca rehberlik yapmaya başladı, uzun bir süre de devam etti.

Fahrettin Aslan'dan gelen teklif ile 17 yaşında sahnelerle çıkıp şarkıcılık yapmaya başladı. Bursa ve Adana'da sahneye çıktı. Bülent Ersoy'un alt kadrosunda şarkı söyleyerek şarkıcılığa başladı. Bir dönem Maksim'in assolist olarak sahne aldı.

1989 yılında senaryosunu babası Erdoğan Tünaş'ın yazdığı, yapımcılığını Türker İnanoğlu, yönetmenliğini Orhan Elmas'ın yaptığı "Polis Dosyası" adlı sinema filminde Cüneyt Arkın, Nuri Alço, Efkan Efekan, Coşkun Gogen, Nilüfer Aydan, Süheyl Eğriboz ile ilk kez beyazperde de boy gösterdi.

1997 yılında yapımcılığını Osman Yağmurdereli'nin yaptığı "Sırtımdan Vuruldum" adlı dizide Seda Sayan, Tarık Tarcan, Selda Alkor, Toprak Sergen, Suna Selen ile rol aldı. Binnaz Avcı en son 'O Kadar da Değil' kitabını sevenleriyle buluşturdu.