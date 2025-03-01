ABD'li banka Citigroup, bir müşterisine 280 dolar yerine yanlışlıkla 81 milyon dolar gönderdi ve bu hatayı ancak 90 dakika sonra fark etti. Bu olay, bankanın operasyonel zafiyetlerini ve finansal sistemlerdeki riskleri bir kez daha gündeme getirdi.
Bu olay, Citigroup'un uzun süredir devam eden operasyonel sorunlarını çözmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Hatalı transfer, bankanın iç süreçlerindeki aksaklıkları yeniden gündeme getirdi.
Yanlış transfer işlemi, bankanın ödeme çalışanı ve işlemi kontrol eden kişi tarafından 90 dakika sonra fark edildi. Bu süre zarfında, hatalı transferin geri alınması için gerekli adımlar atıldı.
Citigroup, daha önce de benzer hatalarla karşılaşmıştı. Örneğin, 2020 yılında Revlon'un alacaklılarına yanlışlıkla 900 milyon dolar göndermiş ve bu miktarın büyük bir kısmını geri alamamıştı.
Bu tür olaylar, bankaların dijital sistemlerindeki potansiyel riskleri ve bu sistemlerin ne kadar güvenilir olduğunu sorgulatıyor. Bankaların, bu tür hataların önüne geçmek için daha sıkı kontrol mekanizmaları geliştirmesi gerektiği belirtiliyor.
Son Dakika › Finans › Banka, müşterisinin hesabına yanlışlıkla servet yolladı - Son Dakika
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