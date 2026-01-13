Birevim'in Büyüme Hedefi: Yüzde 524 Finansman Artışı - Son Dakika
Ekonomi

Birevim'in Büyüme Hedefi: Yüzde 524 Finansman Artışı

Birevim'in Büyüme Hedefi: Yüzde 524 Finansman Artışı
13.01.2026 18:40
Birevim, 2025'e ilişkin performansını açıkladı ve önemli büyüme oranları kaydetti.

Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, "Tasarruf sahibi müşteri sayımızda yüzde 309, yeni kazandırdığımız sözleşmelerde yüzde 329 ve sağladığımız tasarruf finansmanında yüzde 524 gibi çok ciddi büyük gelişme oranları elde ettik." dedi.

Birevim, İstanbul'da düzenlediği etkinlikte 2025 yılına ilişkin finansal ve operasyonel performansını paylaştı.

Etkinliğe, Birevim Genel Müdürü Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şahin, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Müdürü Anıl Paksoy ile markanın yeni iletişim yüzü oyuncu Ahmet Kural katıldı.

Şirket, önceki yıla kıyasla tasarruf sahibi sayısında yüzde 309, proje sayısında yüzde 342 ve sağlanan finansman tutarında yüzde 524 büyüme kaydederek sektörde dikkati çeken bir ivme yakaladı.

Toplantıda, şirketin 2025 yılı performansı, sektörün mevcut durumu ve 2026'ya yönelik stratejik yaklaşımı kapsamlı şekilde ele alındı.

Birevim'in 2026 itibarıyla başlattığı yeni dönem iletişim yaklaşımının önemli adımlarından biri de Ahmet Kural ile hayata geçirilen marka yüzü işbirliği oldu. Şirket, bu işbirliğini yalnızca satışı artıran bir reklam kampanyası olarak değil, marka bilinirliğine katkı sağlayan stratejik bir iletişim adımı olarak konumlandırıyor.

Şirket, 2025'te yakaladığı güçlü büyüme ivmesini 2026'da da sürdürmeyi hedeflerken, tasarruf finansman sistemini daha geniş kitlelerle buluşturmayı, insanı merkeze alan yaklaşımını tüm temas noktalarında güçlendirmeyi ve sektördeki öncü konumunu kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

"Mali ve finansal yapılarımızı güçlendirdik"

Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ev, araba ya da iş yeri sahibi olmanın sadece birer finansal hedef veya sonuç olmadığına inandıklarını belirtti.

İnsanların hayatında çok önemli dönüm noktaları olduğunu, Birevim olarak bu önemli dönüm noktalarında insanların kendilerini yalnız hissetmemesi gerektiğine inandıklarını aktaran Öztürk, önemli karar alma süreçlerinde insanların yanında olan, süreçleri kolaylaştıran, engelleri kaldıran, onlara güven veren ve cesaretlendiren bir marka olarak kendilerini konumlandırdıklarını söyledi.

Öztürk, vermek istedikleri mesajın, oyuncu Ahmet Kural'ın doğallığı, samimiyeti ve hayatın içinden gelen duruşuyla anlatmak istedikleri hikayeyle çok bütünleştiğini ve başarılı bir işin altına birlikte imza attıklarını vurguladı.

Geçen yılın Birevim için başarılı bir yıl olduğunu söyleyen Öztürk, bu yıl için de insan kaynakları, operasyonel süreçleri ve teknoloji altyapılarında yeniden yapılanma gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Mali ve finansal yapılarını güçlendirdiklerini ve bunun kendilerine çok güçlü bir geri dönüşü olduğuna dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Tasarruf sahibi müşteri sayımızda yüzde 309, yeni kazandırdığımız sözleşmelerde yüzde 329 ve sağladığımız tasarruf finansmanında yüzde 524 gibi çok ciddi büyük gelişme oranları elde ettik. Ama biz bu rakamları sadece bir büyüme verisi olarak değil de vatandaşlarımızın Birevim'e duyduğu inanç ve güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. 2026'da da 'Sizi Düşünen Biri' mottomuzla beraber daha geniş kitlelere ulaşıp başarımızı sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Birevim'in Büyüme Hedefi: Yüzde 524 Finansman Artışı - Son Dakika

