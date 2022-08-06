BM Filistin İnsani İşler Koordinatöründen Gazze'deki tansiyonun düşürülmesi çağrısı - Son Dakika
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BM Filistin İnsani İşler Koordinatöründen Gazze'deki tansiyonun düşürülmesi çağrısı

06.08.2022 22:07
BM Filistin İnsani İşler Koordinatöründen Gazze'deki tansiyonun düşürülmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, Gazze'de yükselen tansiyonun düşmesi için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, Gazze'de yükselen tansiyonun düşmesi için çağrıda bulundu.

Hastings yaptığı yazılı açıklamada, Gazze ve çevresinde yaşanan şiddet olaylarının devam etmesinden derin endişe duyduğunu aktardı.

"Gazze'deki insani durum zaten kötü. Yükselen tansiyon bu durumu daha da kötüleştirecek." ifadesini kullanan Hastings, daha fazla can kaybı yaşanmaması için saldırıların durması gerektiğini belirtti.

Gazze'deki elektrik santralinde üretiminin durduğuna dikkati çeken Hastings, hastane ve okul gibi temel hizmet kuruluşlarının çalışması gerektiğini vurguladı.

Hastings, açıklamasında ayrıca, Gazze'ye yakıt, gıda ve tıbbi malzeme girişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Gazze'deki Enerji Kurumundan bugün yapılan yazılı açıklamada, yakıt temin edilememesi nedeniyle istasyonun üretiminin bugünden itibaren durduğu, günde yaklaşık 500 megavattan fazla elektrik ihtiyacı olan Gazze'nin İsrail'den 120 megavat elektrik temin ettiği bildirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya bugün de devam ettiğini duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında 5 yaşındaki bir çocuk ve iki kadının da bulunduğu 15 Filistinlinin öldüğünü, 125 sivilin yaralandığını belirtmişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Filistin İnsani İşler Koordinatöründen Gazze'deki tansiyonun düşürülmesi çağrısı - Son Dakika

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