Bismil\'de Kar Yağışı Kazaya Neden Oldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aynı güzergahta 5 araç kazaya karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır - Batman Yolu kamyon ve dört otomobil, kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada, yaralanan ve ölen olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya karışan araçlar cep telefonuyla kaydedildi. - DİYARBAKIR