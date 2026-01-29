BIST 100 Endeksi %3,16 Artışla Kapandı - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Endeksi %3,16 Artışla Kapandı

29.01.2026 19:19
BIST 100 endeksi, 423,65 puan artarak 13.831,09'dan günü tamamladı. Altın fiyatları yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 423,65 puan artarak 13.831,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 94,85 puan ve yüzde 0,71 artışla 13.502,29 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.480,55 puanı, en yüksek 13.906,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,16 değer kazanarak 13.831,09 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 514,54 puan ve yüzde 3,51 artışla 15.165,83 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,26, teknoloji endeksi yüzde 2,87, hizmetler endeksi yüzde 2,16 ve sanayi endeksi yüzde 1,52 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 26'sı geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 129 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 5 bin 129 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 5,6 artışla 7 milyon 995 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 31,72, bileşik getirisi yüzde 34,23 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,3140, satışta 43,4875 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,3024, satışta 43,4759 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1921, sterlin/dolar paritesi 1,3757 ve dolar/yen paritesi 153,056 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,04 artışla 68,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

