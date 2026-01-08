BIST 100 Endeksi Gün İçinde Düşüş Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Gün İçinde Düşüş Yaşadı

08.01.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,7 değer kaybederek 11.944,76 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,7 değer kaybederek 11.944,76 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 84,08 puan ve yüzde 0,7 düşüşle 11.944,76 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 56,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,76 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen ise yüzde 3,03 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de içinde bulunduğu istihdam raporu öncesi iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan veriler yatırımcıların odağına yerleşirken, yurt içinde BIST 100 endeksi pozitif başladığı günün ilk yarısını satıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.700 seviyelerinin destek, 12.000 ve 12.100 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Gün İçinde Düşüş Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:30:09. #7.11#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Gün İçinde Düşüş Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.