BIST 100 Endeksi Yüzde 0,49 Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 67,18 puan azalarak 13.521,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,50 puan ve yüzde 0,03 azalışla 13.585,64 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.402,61 puanı, en yüksek 13.628,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 değer kaybederek 13.521,96 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 6,55 puan ve yüzde 0,04 artışla 14.777,40 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, sanayi endeksi ise yüzde 0,38 ve mali endeks yüzde 0,86 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 60'ı geriledi, 2 tanesi ise yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 950 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 950 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 7 milyon 260 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,60, bileşik getirisi yüzde 35,26 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,4238, satışta 43,5978 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,4251, satışta 43,5991 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3599 ve dolar/yen paritesi 157,080 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 68 dolardan işlem görüyor.