BIST 100 Endeksi Yüzde 0,49 Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,49 Düştü

06.02.2026 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 67,18 puan azalarak 13.521,96 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 67,18 puan azalarak 13.521,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,50 puan ve yüzde 0,03 azalışla 13.585,64 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.402,61 puanı, en yüksek 13.628,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 değer kaybederek 13.521,96 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 6,55 puan ve yüzde 0,04 artışla 14.777,40 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, sanayi endeksi ise yüzde 0,38 ve mali endeks yüzde 0,86 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 60'ı geriledi, 2 tanesi ise yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 950 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 950 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 7 milyon 260 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,60, bileşik getirisi yüzde 35,26 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,4238, satışta 43,5978 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,4251, satışta 43,5991 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3599 ve dolar/yen paritesi 157,080 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 68 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Enerji, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 0,49 Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Eşiyle tartışıp yarı çıplak halde camdan atlayan 5 çocuk babası hayatını kaybetti Eşiyle tartışıp yarı çıplak halde camdan atlayan 5 çocuk babası hayatını kaybetti
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
Ronaldo duymasın Benzema ilk maçında destan yazdı Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı
Mert Günok’un 3 bin 905 günlük hasreti sona erdi Mert Günok'un 3 bin 905 günlük hasreti sona erdi

19:39
Eminönü’nde banka soygunu
Eminönü'nde banka soygunu
19:29
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı Çok sayıda yaralı var
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı! Çok sayıda yaralı var
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 20:01:13. #7.11#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,49 Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.