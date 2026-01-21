BIST 100 Endeksi Yüzde 1,25 Değer Kaybetti - Son Dakika
BIST 100 Endeksi Yüzde 1,25 Değer Kaybetti

21.01.2026 13:30
BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 12.645,98 puana gerileyerek yüzde 1,25 düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,25 değer kaybederek 12.645,98 puana indi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 159,83 puan ve yüzde 1,25 azalışla 12.645,98 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 102,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,71 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,23 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 0,84 ile tekstil deri, en fazla düşen ise yüzde 2,41 ile metal eşya makine oldu.

Küresel piyasalar, ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik adımlar atmasıyla negatif bir seyir izliyor. Hafta başında dünya borsalarından pozitif ayrışan ve alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bugün Avrupa borsalarındaki düşüşe paralel değer kaybetti.

Analistler, günün geri kalanında ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta yapması beklenen konuşmanın yanı sıra Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.800 ve 12.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

