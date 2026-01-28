BIST 100 Endeksi Yüzde 1,84 Arttı - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 1,84 Arttı

28.01.2026 13:32
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.347,99 puanla kapattı, 75 hisse değeri yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 değer kazanarak 13.347,99 puana çıktı.

Dün günü 13.106,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 43,14 puan ve yüzde 0,33 artışla 13.150,12 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 241 puan ve yüzde 1,84 kazançla 13.347,99 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.144,15 puanı, en yüksek 13.383,68 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 1,9, mali endeks yüzde 1,69, hizmetler endeksi yüzde 1,18 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'si yükselirken 23'ü düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 279 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 31,65, bileşik getirisi yüzde 34,15 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1990, sterlin/dolar paritesi 1,3790 ve dolar/yen paritesi 152,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,5160 liradan, avro 52,0750 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2 artışla 5 bin 279 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 azalışla 66,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

