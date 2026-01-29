BIST 100 Rekor Kırdı - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Rekor Kırdı

29.01.2026 13:27
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,61 artışla 13.623,45 puana çıkarak rekor kırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,61 değer kazanarak 13.623,45 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 216,01 puan ve yüzde 1,61 artışla 13.623,45 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 116,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,06, holding endeksi ise yüzde 1,48 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen bankacılık, en fazla düşen ise yüzde 0,9 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunabileceğine yönelik beklentiler ile ABD'de hükümetin yeniden kapanma ihtimalinin küresel risk algısını artırması, fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Yurt içinde de BIST 100 endeksi, bankacılık endeksi öncülüğünde günün ilk yarısını alıcılı bir seyirde tamamlarken 13.638,83 puanı görerek rekor tazeledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı makroekonomik verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2025'te bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.500 ve 12.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

