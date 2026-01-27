BIST 100 Rekor Seviyeden Başladı - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Rekor Seviyeden Başladı

27.01.2026 10:16
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 13.225,04 puandan rekor seviyeden başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 yükselişle 13.225,04 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,42 değer kazanarak 13.177,32 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,72 puan ve yüzde 0,36 artışla 13.225,04 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,87 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, yarı iletken hisselerindeki satış baskısının azalması ve jeopolitik risklerdeki dengelenmenin risk iştahını artırmasıyla pozitif bir seyir izlenirken, söz konusu risk iştahı yurt içi piyasalarda da etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

