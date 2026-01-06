Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı - Son Dakika
Ekonomi

Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı

Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
06.01.2026 19:22
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,75 değer kazanarak 12.023,78 puanla rekor seviyeden kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,75 değer kazanarak 12.023,78 puanla rekor seviyeden tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 321,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 175,4 milyar lira oldu.

BORSA İSTANBUL'DA TARİHİ REKOR

Borsa İstanbul, tarihi bir rekor daha kırdı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,75 değer kazanarak 12.023,78 puanla rekor seviyeden bitirdi. Bankacılık endeksi yüzde 1,78, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,23 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,50 ile tekstil deri oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF SEYİR

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol ve savunma sanayisi şirketlerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor. Yurt içinde BIST 100 endeksi, bu gelişmelerin yanı sıra endeks ağırlığı yüksek hisselerde görülen yüksek hacimli alımların etkisiyle günü pozitif bir seyirle 12.000 puanın üzerinde rekor seviyeden tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,68 puan azalarak 71,11'e düştü.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    Borsa İstanbul dan Darphane altın sertifikası S1 aldım yıllık kazanvım yüzde 264 oldu 1 0 Yanıtla
