BIST100 yüzde 0.41 artışla başladı, dolar 7.65 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.41 artışla başladı, dolar 7.65 lirada

23.12.2020 09:56
BIST100 yüzde 0.41 artışla başladı, dolar 7.65 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.41 artışla 1,410.67 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.41 artışla 1,410.67 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.60, BIST Mali Endeks yüzde 0.45, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.30 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada, hafta başında 7.70 liranın altına çekilen dolar yeni güne 7.65 lirada başladı.

TCMB faiz kararına ilişkin düzenlenen anketlerde beklentiler 100 ile 200 bazpuanlık artış üzerinde yoğunlaşıyor. ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs ise haftasonu yayımladığı raporunda TCMB'den 200 baz puan faiz artışı öngördü. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası primi (CDS) 320 baz puana kadar düştükten sonra Pazartesi günü piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle paralel 333 baz puana yükseldi ve Salı günü de yatay kapandı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6383 lira ve en yüksek 7.6763 lirayı gördükten sonra, 7.65 – 7.66 lira aralığında,euro en düşük 9.2956 lira ve en yüksek 9.3647 lirayı gördükten sonra, 9.33 – 9.34 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2102 lira ve en yüksek 10.3059 lirayı gördükten sonra 10.27 – 10.28 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21538 - 1.21921 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21846 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının "karışık bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Az sayıdaki makroekonomik veri beklentilerin altında kalırken, ABD'deki mali destek paketi konusundaki belirsizliklerle riskli varlıklar kırılgan seyretti. ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gece Kongre'de kabul edilen 900 milyar dolarlık destek paketinin yeterli olmadığını belirterek, özellikle hanehalkına doğrudan gelir desteğinin 600 dolardan 2000 dolara yükseltilmesi isteğinde bulunuldu. "Ülkede dün açıklanan Aralık tüketici güven endeksi ve Kasım ikinci el konut satışları zayıf bir görünüm çizdi. Salgın ile ilgili kaygılar devam ederken, Avrupa Komisyonu İngiltere iletaşımacılığın sürmesine müsaade edilmesi, ancak bir sonraki bildirime kadar lüzumsuz yolculuklardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. "Bu ortamda hisse senetlerinde ayrışan bir tablo ortaya çıkarken, güvenli limanlara olan talep gücünü korudu. Dün Türk finansal varlıklar ise bir miktar toparlanarak günü tamamladı."Makroekonomik veri gündemi sakinken, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 2021 yılında Türk bankacılık sektöründe aktif kalitesinin bozulabileceğini söyledi."Fitch'in raporunda gelecek yıl ekonomi toparlansa da sektörün iş yapma koşullarının zorlu olacağı belirtildi. Salgının seyri konusundaki belirsizlikler ve TL'deki değer kaybına olan hassasiyetin bankaların aktif kalitesi üzerinde ilave risk oluşturduğu ifade edildi. "Öte yandan Türk finansal varlıklar yarınki TCMB toplantısı öncesinde önceki günkü satışların ardından bir miktar toparlandı. Borsa İstanbul gösterge endekslerde yüzde 1.5'i aşan yükselişler kaydedilirken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında hafif değer kazandı. "Ülke risk primi yatay kalırken, tahvil faizleri bir miktar geriledi. Yeni güne küresel finansal piyasalarda dünden kalan eğilim devam ediyor. Gün içinde salgın ile ilgili gelişmelerin yanında, ABD Kasım ayı dayanıklı mal siparişleri, bireysel harcamalar fiyat endeksi sonuçları izlenecek. "Yurtiçi gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin belirleyici olması bekleniyor."ABD'de üçüncü çeyrek büyümesi hafif yukarı revize edilse de dördüncü çeyreğe ilişkin öncü veriler zayıf geldi. 2020 üçüncü çeyrekte gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesi yıllıklandırılmış olarak önceki hesaplama olan yüzde 33.1'den yüzde 33.4'e revize edildi."Özel sektör tüketim ve yatırım harcamaları yukarı yönde güncellenirken, net dış talebin katkısı aşağı çekildi. "Öte yandan, ülkede Kasım'da ikinci el konut satışları yıllıklandırılmış olarak bir önceki döneme göre yüzde 1.5 olan tahminlerin ötesinde yüzde 2.5 azaldı. "Aralık ayı Conference Board tüketici güven endeksi ise Kasım'daki 92.9'dan 97.0'ye yükseleceği beklentilerine karşın 88.6'ya düştü."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Aralık, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.41 artışla başladı, dolar 7.65 lirada - Son Dakika Ekonomi


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