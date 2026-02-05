Bitcoin 70 Bin Dolara Düştü - Son Dakika
Ekonomi

Bitcoin 70 Bin Dolara Düştü

05.02.2026 16:32
Küresel ekonomik belirsizlikler Bitcoin'i 70 bin doların altına çekerken, piyasa değeri düştü.

Küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik azalan faiz indirimi tahminleri riskli varlıklara ilgiyi azaltırken, bitcoin fiyatı 70 bin doların altına inerek Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinden bu yana elde ettiği kazançları geri verdi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 8 azalarak 2 trilyon 370 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoinin fiyatı da son 24 saatte yaklaşık yüzde 8 düşerken, saat 15.30 itibarıyla 69 bin 400 dolardan işlem görüyor.

Kripto para yanlısı söylemleriyle bilinen Trump, 5 Kasım 2024'te ABD başkanı seçilirken, seçimin ardından bitcoinin fiyatı 68 bin dolardan 17 Aralık 2024'te 100 bin doların üzerine çıkmıştı. Bitcoin, fiyatının bugün 70 bin doların altına inmesiyle Trump'ın ABD başkanı seçilmesinden bu yana elde ettiği kazançları sildi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı da yüzde 7,9'dan fazla değer kaybederek 2 bin 60 dolar seviyesine geriledi.

Analistler, faiz oranlarına ilişkin endişelerin, küresel ekonomideki belirsizliklerin, kaldıraçlı pozisyonların çözülmesinin, kar realizasyonlarının yatırımcıların kripto piyasalarından uzaklaşmasına neden olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
