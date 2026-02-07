Bitcoin Fiyatı Düşüşte - Son Dakika
Ekonomi

Bitcoin Fiyatı Düşüşte

07.02.2026 11:18
Bitcoin, jeopolitik riskler ve Fed belirsizlikleri nedeniyle üç haftada yüzde 16,5 geriledi.

Bitcoin fiyatı, teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin belirsizliklerin yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırmasıyla geçen hafta yüzde 16,5 azalarak 69 bin 923 dolara gerilerken, düşüşünü 3. haftaya taşıdı.

Küresel piyasalarda bir süredir devam eden jeopolitik gerilimler ve Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına dair belirsizlikler, risk iştahını olumsuz etkiliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimleri yapmayacağı yönündeki beklentiler de riskli varlıklara yönelik talebi zayıflattı.

Öte yandan yapay zeka harcamalarının şirket karlılıkları üzerindeki etkisine ilişkin artan kaygılar ve teknoloji hisselerindeki yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliğinin sorgulanması, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açtı. Bu durum, kripto para piyasasında da sert geri çekilmeleri beraberinde getirdi.

Trump, seçim kampanyası sırasında kripto paraları destekleme niyetini dile getirmişti.

Yıl sonuna göre yüzde 20,1 değer kaybeden bitcoin, 60 bin dolarla Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye kadar geriledi.

Ethereum da geçen hafta yüzde 23,3 azalarak 2 bin 55 dolara indi.

Ekim ayı başlarında 4 trilyon 379 milyar dolara ulaşan küresel kripto para piyasasının toplam değeri, o tarihten bu yana 2 trilyon dolardan fazla gerileyerek yaklaşık 2 trilyon 300 milyar dolar seviyesine düştü. Bu kaybın 1 trilyon dolardan fazlası yalnızca son bir ayda gerçekleşti.

"Artan jeopolitik gerilim ve belirsizlik ortamı, yatırımcıları değerli metallere yönlendirdi"

CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Bitcoinin 70 bin doların altına gerileyip 60 bin dolar seviyesini görmesi ve düşüş trendinin üçüncü haftaya taşınması, ağırlıklı olarak küresel risk iştahındaki zayıflamayla ilişkili." dedi.

Artan jeopolitik gerilim ve belirsizlik ortamının yatırımcıları yeniden değerli metallere yönlendirdiğini ifade eden Eşelioğlu, daha riskli bir varlık olarak görülen bitcoin başta olmak üzere kripto paralardan çıkışın hızlandığını dile getirdi.

Eşelioğlu, buna ek olarak Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin ötelenmesi, parasal genişlemeye yönelik tereddütler ve Kevin Warsh'ın para politikasına ilişkin geçmiş söylemlerinin yeniden gündeme gelmesinin piyasalarda temkinli bir duruşu beraberinde getirdiğini söyledi.

Warsh'ın uzun yıllar gevşek para politikalarının enflasyonu tetikleyebileceği yönünde uyarılarda bulunmuş bir isim olduğunu vurgulayan Eşelioğlu, "Warsh, her ne kadar daha yakın dönemde faizlerin daha hızlı indirilmesi gerektiğini ifade etmiş olsa da bu söylem değişimi para politikasına dair belirsizlik algısını artırdı." görüşünü aktardı.

"Balina" yatırımcılar ekimden bu yana 29 milyar dolardan fazla bitcoin satışı yaptı

Dijital varlıklarda uzmanlaşmış bir finansal hizmet sağlayıcısı ve varlık yöneticisi şirketi CoinShares'ın Araştırma Başkanı James Butterfill, kripto para piyasasında pazartesi günü 506 milyon dolarla ocak başından bu yana en büyük günlük bitcoin girişi gerçekleştiğini belirtti. Ancak bu desteğin kısa sürdüğünü ve pazartesiden sonraki iki işlem gününde 746 milyon dolarlık çıkış gerçekleştiğini ifade eden Butterfill, "Piyasada büyük miktarda kripto paraya sahip olan ve bu sayede piyasa hareketlerini etkileyebilecek güce sahip olan 'balina' yatırımcıların satışları, satış dalgasının başlıca tetikleyicisi gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Butterfill, bu faktörün güçlü bir temel dayanağı olmamasına karşın kendi kendisini güçlendirebilecek bir özelliğe sahip olduğunu söyledi.

"Balina" yatırımcıların ekimden bu yana 29 milyar dolardan fazla bitcoin satışı yaptığını kaydeden Butterfill, geçen hafta mevcut seviyelerde yaklaşık 72 milyon dolar tutarında mütevazı bir net alımla satış baskısının hafiflediğine dair temkinli işaretler olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

