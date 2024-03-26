Arkon Energy, Euronext'te İlk Bitcoin Madencilik Şirketi Olma Yolunda İlerliyor - Son Dakika
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Kripto

Arkon Energy, Euronext'te İlk Bitcoin Madencilik Şirketi Olma Yolunda İlerliyor

Arkon Energy, Euronext\'te İlk Bitcoin Madencilik Şirketi Olma Yolunda İlerliyor

Kripto madencilik firması Arkon Energy, Avrupa finans piyasalarına giriş yapmayı planlıyor. Şirket, Amsterdam'da bulunan Euronext borsasında halka açılma planlarını duyurdu. Bu hamle, Avrupa pazarına giriş ve küresel büyüme hedeflerinin bir parçası olarak görülüyor. Halka açılma, Cayman Adaları'nda kayıtlı bir holding şirketi olan BM3EAC Corp. ile birleşme yoluyla gerçekleşecek. Anlaşmanın tamamlanması halinde Arkon, Euronext'te işlem gören ilk Bitcoin madencilik şirketi olacak.

26.03.2024 17:53  Güncelleme: 17:56
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Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen veri merkezi ve kripto madenciliği firmalarından Arkon Energy, Avrupa finans piyasalarına adım atmaya hazırlanıyor.

Şirket, Euronext'te İlk Bitcoin Madencilik Şirketi Olma Yolunda İlerliyor

Ohio merkezli veri merkezi altyapısı ve kripto madenciliği şirketi Arkon Energy, Amsterdam'da bulunan Euronext borsasında halka açılma planlarını duyurdu. Bu hamle, şirketin Avrupa pazarına adım atma ve küresel büyümesini hızlandırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Halka açılma, Cayman Adaları'nda kayıtlı bir holding şirketi olan BM3EAC Corp. ile birleşme yoluyla gerçekleşecek. 21 Şubat'ta imzalanan anlaşmaya göre, her iki şirket de 90 günlük özel müzakere sürecine girecek. Anlaşmanın tamamlanması halinde Arkon, Euronext'te işlem gören ilk Bitcoin madencilik şirketi olma unvanını kazanacak.

Şu anda Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda Argo Blockchain isimli bir benzer şirket işlem görürken, Kuzey Amerika borsalarında da birkaç kripto para madencilik şirketi halka açık durumda. Arkon'un halka açılması, Avrupa'daki yatırımcıların kripto para madenciliği sektörüne yatırım yapmalarına yeni bir imkân sunacak.

Arkon, Ohio'nun Hannibal ve Hopedale bölgelerinde bulunan iki veri merkezinde toplam 117 megawatt işletme kapasitesine sahip. Şirket, ABD'deki toplam kapasitesini 190 megawatta çıkarmak için yeni alanlar geliştirme konusunda da anlaşmalar yapmış durumda. Bu yatırımlar, Arkon'un kripto para madenciliği sektöründeki büyüme hedeflerini ve sürdürülebilir enerji kullanımına olan bağlılığını yansıtıyor.

Arkon Energy CEO'su Chad Everett, halka açılma planı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Avrupa pazarına girmek ve Euronext'te işlem görmek, şirketimiz için önemli bir kilometre taşıdır. Bu hamle, küresel yatırımcı tabanımızı genişletmemize ve büyüme planlarımızı finanse etmemize olanak sağlayacak. Sürdürülebilir enerjiye olan bağlılığımız ve sektördeki lider konumumuz ile Avrupa'daki yatırımcılar için cazip bir yatırım seçeneği olacağımıza inanıyoruz."

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Son Dakika Kripto Arkon Energy, Euronext'te İlk Bitcoin Madencilik Şirketi Olma Yolunda İlerliyor - Son Dakika

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