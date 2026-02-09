Bitlis'te 165 Yol Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bitlis'te 165 Yol Kapandı

Bitlis\'te 165 Yol Kapandı
09.02.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 165 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı, kar kalınlığı 30 cm'ye ulaştı.

BİTLİS'te kar yağışı nedeniyle 165 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı.

Kentte gece saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı, sabah etkisini artırdı. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı. Kent genelinde 165 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi tarafından 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan kent merkezinde belediye ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Bitlis, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te 165 Yol Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Bakırhan, “Bahçeli’den özür diledi“ iddialarını reddetti Bakırhan, "Bahçeli'den özür diledi" iddialarını reddetti
Epstein depremi Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
Sarıyer açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı Sarıyer açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

10:08
Türkiye’nin nüfusu, 2025’te bir önceki yıla göre 427 bin kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu.
Türkiye'nin nüfusu, 2025'te bir önceki yıla göre 427 bin kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu.
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09:50
Super Bowl finaline damga vuran görüntü
Super Bowl finaline damga vuran görüntü
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
08:23
İşte Özgür Özel’in CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’a attığı küfürlü mesajlar
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
07:44
Piyasalar alev alev Yeni hafta yükselişlerle başladı
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 10:21:44. #7.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te 165 Yol Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.