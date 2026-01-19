Bitlis'te Kara Yolu Ağır Vasıtalara Kapandı - Son Dakika
Bitlis'te Kara Yolu Ağır Vasıtalara Kapandı

19.01.2026 18:33
Yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis-Baykan kara yolu, ağır vasıtaların geçişine kapatıldı.

Bitlis-Baykan kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak ağır vasıtaların geçişine kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölge ve il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışından dolayı bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Baykan-Bitlis kara yolunda tır ve kamyon gibi araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tır ve kamyon türü ağır vasıta araçların yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, kurallara riayet etmeleri ve dikkatli olmaları, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur."

Bitlis Belediyesi de 80 personel, 56 iş makinesiyle kent merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürütüyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiğini dile getirdi.

Ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduğunu vurgulayan Tanğlay, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.

Kaynak: AA

Bitlis, Ulaşım, Güncel

