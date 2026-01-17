Bitlis'te Kayaklı Koşu Takımı Dondurucu Soğukta Antrenman Yapıyor - Son Dakika
Bitlis'te Kayaklı Koşu Takımı Dondurucu Soğukta Antrenman Yapıyor

17.01.2026 12:19
Bitlis'te kayaklı koşu takımı, Erzurum'daki yarışmalara katılmak için zorlu hava koşullarında çalışıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te kayaklı koşu takımı sporcuları, yarışmalarda derece elde edebilmek için dondurucu soğukta antrenman yapıyor.

Kayakçılar, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü tarihi El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nin yanındaki Sporcu Eğitim Merkezi Pisti'nde antrenmanlarını sürdürüyor.

Dondurucu soğuğa rağmen 18-22 Ocak'ta Erzurum'da yapılacak Kayaklı Koşu Eleme Yarışması'na ve 22-26 Ocak'ta Biatlon Etap Yarışması'na hazırlanan kayakçılar, organizasyonlardan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan kayak antrenörü Sedat Bilge, yazın sporcuların Türkiye Biatlon Şampiyonası'nda büyük başarı elde ettiğini söyledi.

Antrenmanları aksatmadıklarını belirten Bilge, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi 1,5 ay önce Nemrut Dağı'na kar yağmasıyla antrenmanlarımıza başladık. Nemrut'ta sıfırın altında 15 ila 20 derecelerde çalıştık. Hatta gece karanlıklara kadar sporcularımız özveriyle çalıştı. El-Aman Hanı bölgesine kar yağdı ve 20 gündür burada çalışıyoruz. Erzurum'da Kayaklı Koşu Eleme Yarışması ve akabinde yapılacak Biatlon Etap Yarışması'na sporcularımız tüm hızıyla hazırlanıyor. Bu sezon da çok güzel başarılar elde edeceğiz."

Milli takımda 5 sporcularının bulunduğunu, bu yıl sayıyı artırmayı hedeflediklerini aktaran Bilge, kayak sezonunun ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Sporculardan Hayrunnisa Akbalık ise "Şu an milli takımın altyapısındayız. Erzurum'daki eleme ve etap yarışmalarına hazırlanıyoruz. Hedefimiz birinci olmak. Bitlis'te hava çok soğuk. Eksi derecelerde. Buna rağmen antrenman yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

