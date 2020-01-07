Biyolojik çeşitliliği okulda oluşturulan "tohum bankası"nda öğreniyorlar - Son Dakika
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Biyolojik çeşitliliği okulda oluşturulan "tohum bankası"nda öğreniyorlar

6 saat önce

Eskişehir'de, Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu koordinatörlüğünde yürütülen "Sürdürülebilir Biyolojik Çeşitlilik İçin Avrupa ile El Ele" projesi kapsamında oluşturulan tohum bankası, öğrencilerin, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini öğrenmesine katkı sağlıyor.

Biyolojik çeşitliliği okulda oluşturulan

Eskişehir'de, Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu koordinatörlüğünde yürütülen "Sürdürülebilir Biyolojik Çeşitlilik İçin Avrupa ile El Ele" projesi kapsamında oluşturulan tohum bankası, öğrencilerin, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini öğrenmesine katkı sağlıyor.

İspanya, İtalya ve Portekiz'deki üç ilkokulun paydaşları arasında yer aldığı "Sürdürülebilir Biyolojik Çeşitlilik İçin Avrupa ile El Ele" adlı projenin uluslararası koordinatörlüğünü 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu yürütüyor.

Ülkeler arası öğrenci ve öğretmen değişimlerinin de yer aldığı proje kapsamında, Eskişehir'deki okulda öğrenim gören öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle, aralarında bakliyattan meyveye, orman ağaçlarından tarım ürünlerine kadar 134 çeşit yerel tohumdan "tohum bankası" oluşturdu.

Okulun bir bölümünde hazırlanan tohum bankasında, müfredata göre işlenen derslerde öğrenciler, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği, besinler ve bitki yetiştirme hakkında bilgilendiriliyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan okul müdürü Nurettin Ateş, proje odaklı eğitim anlayışını benimsedikleri okulda, 16 ulusal ve uluslararası proje yürüttüklerini söyledi.

Son 4 yılda, Türkiye Ulusal Ajansının desteğiyle 4 Avrupa Birliği Erasmus+ projesi çalıştıklarını belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Uluslararası koordinatörlüğünü üstlendiğimiz 'Sürdürülebilir Biyolojik Çeşitlilik İçin Avrupa ile El Ele' adlı projemiz devam ediyor. Proje kapsamında okulumuzda tohum bankası oluşturduk. Bu projede İspanya, Portekiz ve İtalya ile stratejik ortaklıklar kurduk. Bizim koordinatörlüğümüzde söz konusu ülkelerdeki 3 ilkokulda da tohum bankaları oluşturuldu. Sergilenecek tohumlar için Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, öğrenci ve velilerimizin desteğiyle 134 çeşit yerel tohuma sahip bankamızı geliştirdik. Tohum bankası önünde ilkokul müfredatı kapsamında dersler işliyoruz."

Paydaş ülkeler arasında öğretmen değişimleri de yapıldığını aktaran Ateş, öğretmenlerin yabancı meslektaşlarıyla çalışıp ülkeleri arasındaki biyolojik çeşitliliği karşılaştırma imkanı bulduğunu dile getirdi.

Ateş, projede kendilerine destek veren Eskişehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

"Tohum bankası önemli kazanımlar sağladı"

Proje koordinatörü Reyhan Tuna da Türkiye, İtalya, İspanya ve Portekiz'de çeşitli etkinlikler düzenlendiğini anlattı.

Biyolojik çeşitliliği tanıma ve koruma sorumluluğuyla öğrencilerin beceri ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Tuna, "Proje kapsamında 44 öğrencimiz ile 34 öğretmenimiz, değişim hareketliliği gerçekleştirecek. Derslere entegre ettiğimiz tohum bankası bize önemli kazanımlar sağladı. Besinler, tohumlar ve bitki yetiştirmeyle ilgili müfredatımız doğrultusunda tohum bankamızın önünde dersler işliyoruz. Tohum bankamız öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine de faydalı oluyor." ifadelerini kullandı.

Tuna, 10 öğrenciyle mayıs ayında İtalya'nın başkenti Roma'ya giderek, paydaşlara çalışmaları hakkında bilgi vereceklerini belirtti.

Okul Aile Birliği Başkanı Zehra Akçay, okulda yürütülen projeler kapsamında hem kendilerinin hem de öğrencilerin pek çok yeni bilgiye sahip olduğunu vurguladı.

4. sınıf öğrencileri Nisan Bade Karatepe, Ali Burak Duran ve Ahsen Alacan ise ailelerinin desteğiyle katkıda bulundukları projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Eskişehir, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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