Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Biz hizmetlerin partisiyiz. Biz millete efendilik değil, millete hizmetkar olmak için sahalardayız. Dün Doğu'daydık, bugün Batı'dayız. Dün Kuzey'deydik, öbür gün Güney'deyiz. Türkiye'nin her alanında, yerinde tespit ederek çalışıyoruz." dedi.



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'la Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine gelen Hamza Yerlikaya, bir dizi ziyaretlerde bulundu.



Yerlikaya daha sonra Çaycuma ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, spor tesisleri inşaatını yerinde inceledi. Bakan Yardımcısı Yerlikaya, incelemelerin ardından spor salonunda voleybol oynayan öğrencilere eşlik etti.



Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Yerlikaya, öğrencilerin oynadığı dama ve satranç oyunlarını izleyerek, başarı dilediğinde bulundu.



Yerlikaya, yöresel ürünler satan bir iş yerinde ikram edilen manda yoğurdunu bıçakla kesip, tadına baktı.



"İnşallah milli takımımız şahlanacak"

Hamza Yerlikaya, Çaycuma'nın ardından beraberindeki heyetle Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.



Vali Bektaş, Yerlikaya'ya üzerinde vagon ve maden işçisinin tasvir edildiği heykel hediye etti.



Yerlikaya, ziyaret çıkışında bir gazetecinin "A Milli Futbol takımı yeni kadrosuyla ilk kez maça çıkacak." hatırlatması üzerine, "İnşallah milli takımımız şahlanacak. Şahlandığı dönemi görecek. Aslan yattığı yerden hızlı bir şekilde kalkacaktır. Sporda iniş çıkış vardır. Futbolda evet bir müddet inişimiz oldu ama şahlanış dönemini de bu yıl yaşayacağız. Yeni can, yeni heyecandır." diye konuştu.



Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmin vizyona gireceğinin hatırlatılması üzerine Yerlikaya, "Naim Süleymanoğlu, 'Cep Herkülü'dür. Türkiye'ye büyük umutlar olmuş, madalyamızın yok olduğu dönemlerde çıkmış ülkeye altın madalya kazandırmış bir efsanemiz. Ruhu şad olsun. İnşallah bu belgesel, bundan sonraki nesle aktarılacak bir eser olur." ifadelerini kullandı.



"31 Mart'ta aydınlık bir Türkiye göreceğiz"



Hamza Yerlikaya valilik ziyaretinin ardından İncivez Mahallesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Abdullah Sabri Efendi Yurdu'nu ziyaret ederek, üniversite öğrencileriyle görüştü.



Yerlikaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlıklarının yatırımlarını denetlemek için kente geldiklerini söyledi.



Ziyaretlerin olumlu geçtiğini ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu:



"Yapacak olduğumuz icraatları, Cumhurbaşkanımızın vizyonu, misyonu, öngörüsünü vatandaşlarımızla paylaşmak için geldik. Bunu başta da söyledik. Milleti, zillete düşürmek isteyen zillet ittifakına karşı dik ve vakur duruşumuzla, Cumhurbaşkanımızın yanında olacağımızı, olmamız gerektiğini anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz. Biz hizmetlerin partisiyiz. Biz millete efendilik değil, millete hizmetkar olmak için sahalardayız. Dün Doğu'daydık, bugün Batı'dayız. Dün Kuzey'deydik, öbür gün Güney'deyiz. Türkiye'nin her alanında, yerinde tespit ederek çalışıyoruz.



Türkiye'nin her tarafının güvenli olduğunu gösteriyoruz ve anlatıyoruz. Yatırımlarımızı anlatıyoruz. Uzun yılların, emeğin güzelliklerini görüyoruz. İnşallah 31 Mart'ta aydınlık bir Türkiye, aydınlık bir Zonguldak göreceğiz."



Yerlikaya ve beraberindekiler daha sonra gençlik merkezini ziyaret etti. Burada sporcularla körling oynayan Hamza Yerlikaya, daha sonra Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.



Gençlik merkezi ziyareti sırasında Yerlikaya, bir üniversite öğrencisinin seslendirdiği "Sen Sivas'ı Seyret" türküsüne de eşlik etti.



İşaret dili öğrencileriyle de bir araya gelen Yerlikaya, işaret diliyle öğrencilerle iletişim kurdu, burada bulunan güreşçilere ise tavsiyeler verdi.

