Blokzincir ile diploma sahteciliğine önlem alındı - Son Dakika
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Blokzincir ile diploma sahteciliğine önlem alındı

23.05.2022 10:07
Blokzincir ile diploma sahteciliğine önlem alındı

Altınbaş Üniversitesi, blokzincir uygulaması ile dünyanın her yerinden, anında diplomaların gerçekliğinin kolaylıkla onaylanabilmesini sağlayan TuringCert'in sistemini kullanmaya başladı.

Altınbaş Üniversitesi, blokzincir uygulaması ile dünyanın her yerinden, anında diplomaların gerçekliğinin kolaylıkla onaylanabilmesini sağlayan TuringCert'in sistemini kullanmaya başladı. Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişimleri Sistemleri Bölümü'nde uygulanan sistem, gelecek dönem üniversite genelinde de uygulamaya başlanacak.

Altınbaş Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hayrettin Kemal Sezen, Blokzincir tabanlı sertifika doğrulama uygulaması ile diploma sahteciliğinin önüne geçmeyi planladıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Sezen, sahte diploma endüstrisinin multimilyon dolarlara ulaştığını belirterek, ABD'de yapılan araştırmalarda Doktora düzeyinde sahte diploma kullanım oranının yüzde 20 düzeylerine ulaştığı bilgisini verdi.

100'den fazla ülkeden öğrencisi olan Altınbaş Üniversitesinin mezuniyet diplomalarını TuringCerts ile sertifikalandıran ilk üniversite olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sezen, "Yenilikçilik ve uluslararasılaşma stratejimiz gereği bu adımı attık. Böylece mezunlarımızın diplomalarının geçerliliği dünyanın her yerinden, anında doğrulanabilecek.  Sertifikaların LinkedIn bağlantısı ise mezunların iş piyasasına entegrasyonu kolaylaştıracak" açıklamasını yaptı.

Altınbaş Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Uçan ise ayrıca üniversitelerinin 'Dijitalleşme' stratejisi gereği de yazılım ve teknolojik yatırımlara devam ettiklerini, gelecek sene için 15. kuruluş yıllarında kendi NFT sistemlerini yazmaya hazırlandıklarını dile getirdi.


Blokzincir ile diploma sahteciliğine önlem alındı
Blokzincir ile diploma sahteciliğine önlem alındı
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Kaynak: DHA

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