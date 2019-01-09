Blokzincir konusunda ilk resmi birim kuruldu
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, blokzincir konusunda bakanlık olarak kamuda çok önemli bir vazife üstlendiklerini belirterek, "Konuyla ilgili bakanlıklar nezdinde resmi ilk birimimizi kurmuş bulunuyoruz.
Ticaret Bakanı Pekcan, blokzincir konusunda bakanlık olarak kamuda çok önemli bir vazife üstlendiklerini belirterek, "Konuyla ilgili bakanlıklar nezdinde resmi ilk birimimizi kurmuş bulunuyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:40
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