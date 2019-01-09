Blokzincir konusunda ilk resmi birim kuruldu

Ticaret Bakanı Pekcan, blokzincir konusunda bakanlık olarak kamuda çok önemli bir vazife üstlendiklerini belirterek, "Konuyla ilgili bakanlıklar nezdinde resmi ilk birimimizi kurmuş bulunuyoruz.

Ticaret Bakanı Pekcan, blokzincir konusunda bakanlık olarak kamuda çok önemli bir vazife üstlendiklerini belirterek, "Konuyla ilgili bakanlıklar nezdinde resmi ilk birimimizi kurmuş bulunuyoruz." dedi.

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