Son Dakika Haberleri: Blokzincir konusunda ilk resmi birim kuruldu

Blokzincir konusunda ilk resmi birim kuruldu

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, blokzincir konusunda bakanlık olarak kamuda çok önemli bir vazife üstlendiklerini belirterek, "Konuyla ilgili bakanlıklar nezdinde resmi ilk birimimizi kurmuş bulunuyoruz.

Blokzincir konusunda ilk resmi birim kuruldu, System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, blokzincir konusunda bakanlık olarak kamuda çok önemli bir vazife üstlendiklerini belirterek, "Konuyla ilgili bakanlıklar nezdinde resmi ilk birimimizi kurmuş bulunuyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:40 

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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