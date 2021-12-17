BM, 2022'yi "Uluslararası Sürdürülebilir Dağ Kalkınma Yılı" ilan etti - Son Dakika

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un girişimiyle Birleşmiş Milletler (BM), 2022'yi "Uluslararası Sürdürülebilir Dağ Kalkınma Yılı" ilan etti.

Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın, 16 Aralık 2021'de BM Genel Kurulu'nun 76'ncı oturum toplantısında kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, kararın üye devletleri, BM kuruluşlarını, sivil toplum, özel sektör ve akademi dahil olmak üzere diğer uluslararası kuruluşları ve paydaşları, koruma ve sürdürülebilir dağ gelişiminin önemi konusunda farkındalığı artırmak için yıl boyunca etkinlikler düzenlenmesini öngördüğü anımsatıldı.

Söz konusu kararın bu yıl Kırgızistan'ın girişimiyle kabul edilen, dağlık bölgelerin sürdürülebilir kalkınmasına ilişkin üçüncü karar olduğu vurgulanan açıklamada, Kırgızistan'ın "Doğa sınır tanımıyor" başlıklı ilk kararının BM Genel Kurulu'nun 75'inci oturumu çerçevesinde 16 Nisan'da ve "Dağ buzullarının izlenmesi ve araştırılmasının güçlendirilmesi" konulu ikinci kararının UNESCO Genel Konferansı'nın 41'inci oturumunda 23 Kasım'da kabul edildiği aktarıldı.

Caparov, bu yıl BM Genel Kurulu'nun 76'ncı oturumunda 2022'yi "Sürdürülebilir Dağ Kalkınma Yılı" ilan edilmesini önermişti.