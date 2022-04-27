BM'den Aşkabat'a ağaç dikme faaliyetleri dolayısıyla uluslararası sertifika verildi - Son Dakika
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BM'den Aşkabat'a ağaç dikme faaliyetleri dolayısıyla uluslararası sertifika verildi

27.04.2022 14:11
BM'den Aşkabat'a ağaç dikme faaliyetleri dolayısıyla uluslararası sertifika verildi

Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu "Şehirleri ağaçlandırma" adıyla başlattığı girişimlerine katkılarından dolayı, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a uluslararası sertifika verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu "Şehirleri ağaçlandırma" adıyla başlattığı girişimlerine katkılarından dolayı, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a uluslararası sertifika verdi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri tarafından, ağaç dikme faaliyetleriyle girişime verdiği destek ve katkılarından dolayı Aşkabat'a uluslararası sertifika takdim edildiğini, Bakanlar Kurulu toplantısında Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a iletti.

Berdimuhamedov, Türkmenistan halkını bu başarısı dolayısıyla yürekten kutlayarak Türkmenistan'da yıllar içinde 145 milyondan fazla ağaç dikildiğini ve bunun, ülkede özel hava bölgelerinin oluşturulmasına ve bölgedeki temiz havanın sağlanmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

BM iklim değişikliğine karşı önlem ve ağaçlandırma faaliyetlerini artırma çerçevesinde "Şehirleri ağaçlandırma" adıyla girişim başlatmıştı.

Türkmenistan'da, 2022'de 3 milyon ağaç dikilmesine ilişkin kararname imzalanmıştı.

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Kaynak: AA

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