BM Genel Sekreteri Guterres, 26 Nisan'da Moskova'da Putin ile görüşecek - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres, 26 Nisan'da Moskova'da Putin ile görüşecek

22.04.2022 20:32
BM Genel Sekreteri Guterres, 26 Nisan'da Moskova'da Putin ile görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 26 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 26 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in hafta başı Rusya Federasyonu'nu ziyaret ederek temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, Genel Sekreter'in Rusya Dışişleri Bakanı Sergev Lavrov ile 26 Nisan'da çalışma toplantısı yapacağı, daha sonra Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edileceği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Guterres'in 26 Nisan'da Putin ve Lavrov'la görüşeceğini teyit etti.

Guterres'in 20 Nisan'da Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup göndererek, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenskiy'den ise Kiev'de görüşme talep ettiği açıklanmıştı.

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Birleşmiş Milletler, Vladimir Putin, Moskova, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, 26 Nisan'da Moskova'da Putin ile görüşecek - Son Dakika


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