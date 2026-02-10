BM Raportörü: Güç Siyaseti Uluslararası Düzeni Zayıflatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM Raportörü: Güç Siyaseti Uluslararası Düzeni Zayıflatıyor

10.02.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Raportörü Satterthwaite, güç siyaseti ve baskı araçlarının uluslararası düzeni erozyona uğrattığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargıç ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörü Margaret Satterthwaite, son yıllarda artan güç siyaseti ve baskı araçlarının, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan kurallara dayalı uluslararası düzeni zayıflattığını söyledi.

Son dönemde, gümrük tarifeleri ve yaptırımların giderek daha fazla siyasi baskı aracı olarak kullanıldığı, uluslararası mahkeme kararlarının tartışmaya açıldığı ya da görmezden gelindiği, farklı bölgelerde toprak iddiaları ve zorlayıcı diplomasi örneklerinin arttığı görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela'ya yönelik adımları, Grönland'a ilişkin söylemleri, bazı müttefiklere yönelik tarife tehdidi ve uluslararası yargı mensuplarına yaptırımlar uygulaması, kurallara dayalı uluslararası düzenin aşındığı yönündeki tartışmaları güçlendirdi.

BM Raportörü Satterthwaite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası düzene ilişkin gidişatın inkar edilemeyeceğini, bazı güçlerin bu düzenin zayıflamasını hızlandıran adımlar attığını söyledi.

"Evet, kurallara dayalı düzenin erozyona uğradığını görüyoruz." diyen Satterthwaite, mevcut düzenin çifte standartlar içerdiğini ve herkes için her zaman adil olmadığını kabul etti.

Satterthwaite, mevcut sürecin, hangi unsurların gerçekten adalet ve eşitlik ürettiğinin, hangilerinin ise bu açıdan başarısız kaldığının yeniden değerlendirilmesi için fırsat sunduğunu vurguladı.

Ticaret ve ekonomik ilişkiler gibi ayrıntılı hukuki çerçevelerle düzenlenen alanların dahi baskı aracı olarak kullanıldığına işaret eden Satterthwaite, bu durumu "dönemin ironilerinden biri" olarak nitelendirdi.

Satterthwaite, geçmişte ticaret ve ekonomik güç alanında kuralların oluşturulmasına öncülük eden devletlerin bugün bu kuralları ihlal ettiğine dikkati çekti.

Küçük devletler için büyük risk

Satterthwaite, uluslararası hukuka saygının zayıflamasının özellikle "küçük ve güçsüz ülkeler" için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak, hukukun yerini gücün aldığı bir düzenin dünyayı yeniden "güçlüler ve güçsüzler" diye böleceğini söyledi.

Satterthwaite, küresel hukuk düzeninin zayıf ve kırılgan ülkeleri koruyan güvence işlevi gördüğünü vurgulayarak, hukukun herkes için eşit uygulanmasına dayanan karşılıklılık ilkesinin, tüm devletlerin yararına olduğunu, bu ilkenin aşınmasının güçlü ülkeler için bile ciddi kayıplar doğuracağını belirtti.

Uluslararası mahkemeler, kurallara dayalı düzen için önemli

Satterthwaite, uluslararası yargıç ve savcılara yönelik yaptırımlar ile bazı mahkeme kararlarının açıkça tanınmamasının, kurallara dayalı düzeni ayakta tutan mahkemelerin etkisini yitirdiği yönünde tartışmaları beraberinde getirdiğini kaydetti. Buna karşın Satterthwaite, bu kurumların yalnızca "sembolik" hale geldiği görüşüne katılmadığını vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) görevini sürdürmeye devam edeceğini dile getiren Satterthwaite, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) de devam eden davalar ve gözaltılar ile hala etkili olduğunu, bu kurumların küresel hukuk düzeninde önemini koruduğunu ifade etti.

Kurallara dayalı düzeni savunmak için geç değil

Yaşanan aşınmaya rağmen sürecin geri döndürülemez olmadığını belirten Satterthwaite, devletlerin kurallara dayalı uluslararası düzenin korunması konusunda daha kararlı tutum sergileyebileceğini vurguladı.

Satterthwaite, uluslararası hukuka önem veren ülkelerin daha güçlü şekilde liderlik üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bazı hükümetlerin şimdiden sesini yükselttiğine dikkati çeken Satterthwaite, ülkelerden bazılarının, hukuk normlarını ve temel değerleri dış politikanın merkezinde tutacak yol haritası çizmeye çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Raportörü: Güç Siyaseti Uluslararası Düzeni Zayıflatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:32:58. #7.11#
SON DAKİKA: BM Raportörü: Güç Siyaseti Uluslararası Düzeni Zayıflatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.