BMGK, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BMGK, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

03.02.2026 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BMGK, Belucistan'daki terör saldırılarını şiddetle kınadı, 48 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 31 Ocak'ta Pakistan'ın Belucistan eyaletinde birden fazla noktada gerçekleştirilen terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını duyurdu.

BMGK dönem başkanı İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı James Kariuki, yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, 31 Ocak tarihinde Pakistan'ın Belucistan eyaletinde birden fazla noktada gerçekleştirilen alçak ve korkakça terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı." ifadesini kullandı.

Terör eyleminin, 5 çocuk ve 3 kadın dahil 31'i sivil olmak üzere, 48 Pakistan vatandaşının ölümüne yol açtığını belirten Kariuki, kurbanların ailelerine ve Pakistan hükümetine taziyelerini iletti.

Kariuki, terörizmin tüm biçim ve tezahürlerini reddederek, söz konusu terör eylemlerinin faillerinin, organizatörlerinin, finansörlerinin ve sponsorlarının hesap vermesi, adalete teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Pakistan, saldırıların "Hindistan destekli" olduğunu belirtmişti

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), 31 Ocak'ta "Hindistan destekli" oldukları belirtilen militanların, Belucistan eyaletine bağlı Ketta, Mastung, Nushki, Dalbandin, Kharan, Panjgur, Tump, Gwadar ve Pasni kenti çevresinde çok sayıda saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları reddederek, Pakistan'ı dikkati kendi iç sorunlarından başka yöne çekmeye çalışmakla eleştirmişti.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Pakistan, Politika, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel BMGK, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 23:28:45. #.0.5#
SON DAKİKA: BMGK, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.