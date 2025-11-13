Bodrum'da 2025 Kruvaziyer Sezonu Rekor Kırdı - Son Dakika
Ekonomi

Bodrum'da 2025 Kruvaziyer Sezonu Rekor Kırdı

13.11.2025 13:50
2025'te Bodrum'a 116 kruvaziyer gemisi ile 138 bin yolcu geldi, feribot seferleri de devam edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 2025 yılında 116 kruvaziyer gemisinde 138 bin 149 yolcu geldi. Bodrum- Kos hattında ise yıl boyunca 1078 feribot seferiyle 137 bin 848 yolcu taşındı.

3 Nisan günü Palau bayraklı Astoria Grande gemisinin ziyaretiyle açılan 2025 kruvaziyer sezonu, aynı geminin 12 Kasım'da 634 yolcu ve 436 mürettebatıyla yaptığı ziyaretle sona erdi. Bu sezon toplam 116 kruvaziyer gemisi ile 138 bin 149 yolcu geldi. Geçen yıl 98 gemide 118 bin yolcunun geldiği Bodrum'da bu sene gemi ve yolcu sayısı anlamında rekor bir kez daha kırıldı. Limanda Bodrum-Kos hattında gerçekleşen 1078 feribot seferi ile de 137 bin 848 yolcu taşındı. Kış döneminde de Bodrum-Kos hattında feribot seferlerinin devam etmesi planlanıyor.

12 YENİ GEMİ İLK BODRUM'U ROTASINA ALDI

Cruise Saudi tarafından geliştirilen AROYA Cruises'a ait Malta bayraklı Aroya gemisi 12 sefer gerçekleştirdi. Virgin Voyages'a ait Resilient Lady ve Marella Cruises'a ait Marella Discovery 2 gemileri de her biri 12'şer seferle limanı ziyaret etti. Lüks segmentte ise Ritz-Carlton grubuna ait Evrima, Ilma ve Luminara gemilerinin yanı sıra Silversea Cruises'a ait Silver Muse ve Silver Whisper Bodrum Cruise Port'a uğradı.

Ayrıca 12 yeni gemi ilk kez Bodrum'u rotasına dahil etti. Brilliance of the Seas, Ilma, Silver Muse, Aroya, Norwegian Viva, NG Orion, Le Dumont-d'Urville, Allura, Luminara, Sh Diana, Nieuw Statendam ve Balmoral 2025 sezonunda Bodrum'u ilk kez ziyaret eden gemiler arasında yer aldı. Limana ilk kez gelen gemiler, geleneksel hale gelen Bodrum Bandosu eşliğinde karşılanırken uğurlamaları ise keman dinletisiyle yapıldı.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Ekonomi, Bodrum, Ulaşım, Kos, Son Dakika

