Bodrum'da Aylık Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti

07.11.2025 12:14
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mahallerin ihtiyaçlarını dinlemek için muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda, su sorunu ve diğer talepler üzerine iş birliği vurgulandı.

(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, geleneksel hale gelen muhtarlar toplantısında mahalle muhtarları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını muhtarlardan dinlediklerini dile getiren Mandalinci, "Toplantıda bizlere iletilen talepleri, ilgili birimlere anında iletip her birinin takibini başlattık" dedi.

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen aylık muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Muhtarlar, mahallelerindeki sorun ve taleplerini doğrudan başkanlara iletme fırsatı buldu. Toplantıya ayrıca Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, MUSKİ, ADM, Telekom ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Bodrum Belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Su sorunu ele alındı

Toplantıda muhtarlar, mahallelerindeki sorunları her iki başkana da iletme fırsatı buldu. Başkan Aras, MUSKİ'nin çalışmaları, Bodrum'da gerçekleşecek yatırımlar ve ihale süreçleri hakkında bilgiler verdi. Bodrum'un su sorunuyla ilgili yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aras, Başkan Tamer Mandalinci ile birlikte ortak çalışmalarla tüm sorunların üstesinden geleceklerini ifade etti.

İş birliği vurgusu

Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinin çok kuvvetli olduğunu belirten Başkan Tamer Mandalinci, "Mahallelerimizin öncelikli ihtiyaçlarını muhtarlarımızdan dinledik. Büyükşehir Belediyemiz, MUSKİ, ADM yetkilileri ve başkan yardımcılarımızla birlikte katıldığımız toplantıda bizlere iletilen talepleri ilgili birimlere anında iletip her birinin takibini başlattık. Bodrum'umuzu büyükşehrimizle iş birliği içerisinde yönetiyor, hemşehrilerimizin sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras olmak üzere, başkan yardımcılarımıza, kurum yetkililerimize, Muhtarlar Birliği Derneği Başkanımız Ahmet Cemil Gündüz'e ve mahalleleri için özveriyle çalışan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
