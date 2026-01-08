Bodrum'da Fırtına, Tekne Batırdı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle yelkenli karaya oturdu, 1'i balıkçı, 1'i yelkenli tekne olmak üzere 2 tekne suya gömüldü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Bodrum-Kaş arası için 'fırtına'; Muğla ve çevresi için 'sağanak2 uyarısı Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bitez Sahili'nde 6 metre uzunluğundaki yelkenli tekne karaya vurdu, hasar oluştu. Ortakent'te de 5 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi sulara gömülürken, Torba Sahili'nde demirli 12 metre uzunluğunda su alan yelkenli teknenin bir bölümü suya battı. Yapılması planlanan Bodrum-Datça ve Datça - Bodrum arası feribot seferleri de iptal edildi. Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),