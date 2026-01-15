Bodrum'da Kız Arkadaşına Saldırı: 19 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum'da Kız Arkadaşına Saldırı: 19 Yıl Hapis

Bodrum\'da Kız Arkadaşına Saldırı: 19 Yıl Hapis
15.01.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Karacan, kız arkadaşını yaralayarak ölümle tehdit ettiği için 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kız arkadaşı F.O.'yu (35) cam şişe kırığıyla boğaz ve kolundan yaralayıp, ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Karacan (31), 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Haziran 2024'te Gümbet Mahallesinde meydana geldi. F.O., arkadaşı Mustafa Karacan ile birlikte iş bulmak için Bodrum'a geldi. F.O., iş bulmak için birlikte kaldıkları otelden ayrıldı. Daha sonra F.O., telefonla Karacan'ı arayarak yanına çağırdı. Karacan, F.O.'nun otelden habersiz ayrılması ve yalnız iş aramasından dolayı sinirlenerek elinde bulunan alkol şişesini kırdı. Karacan daha sonra cam parçalarıyla F.O.'nun kolunu keserek "Seni öldüreceğim, kimse seni elimden kurtaramaz" diyerek tehdit etti ve F.O.'nun kaçmasına engel oldu. Boğaz ve kolundan aldığı kesikler sonucu F.O. yaralanırken, gözaltına alınan Mustafa Karacan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Mustafa Karacan'ın F.O.'yu darbettiği, olaya müdahale etmek isteyen kişilere de engel olduğu görüldü. Ardından Karacan'ın koltuk altına alarak birlikte yürümeye başladığı F.O., vatandaşlar tarafından kurtarılması da görüntülerde yer aldı.

2 SUÇTAN DAVA AÇILDI

Soruşturmanın ardından Karacan hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşması, dün Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Murat Karacan ile taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanık Karacan, "Beni ağır ithamlarla suçlayacağını bilseydim olaya karışmazdım. Üzgün olduğumu belirtmek isterim, tahliyemi talep ediyorum' dedi. Tarafların dinlenilmesini ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karacan'a 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA

Mustafa Karacan, Güvenlik, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Kız Arkadaşına Saldırı: 19 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı

15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:33:35. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Kız Arkadaşına Saldırı: 19 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.