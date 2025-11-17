Bodrum'da Kültür Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
Bodrum'da Kültür Yürüyüşü Düzenlendi

17.11.2025 15:12
Bodrum Belediyesi, Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından düzenlenen kültür yürüyüşü ile Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Etkinlikte katılımcılara tarihi ve kültürel miras hakkında bilgiler verildi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından düzenlenen kültür yürüyüşü, dün Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi'ne bağlı Pedasa ve Leleg Uygarlığı Birimi, Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde kültür yürüyüşü düzenledi. Belediye personeli Arkeolog Serap Topaloğlu'nun anlatımı eşliğinde yapılan etkinlikte, katılımcılar Bodrum Kalesi'nin tarihi dokusunu, mimari özelliklerini, tarihsel gelişimini ve kullanım amaçlarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Program kapsamında ziyaret edilen Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin dünyada ilk kez başlatılan bilimsel sualtı arkeoloji kazısının yapıldığı yer olması ve Türkiye'de sergilenen tek Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne ev sahipliği yapması dolayısıyla taşıdığı önem vurgulandı. Müzenin ayrıca, dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzeleri arasında yer aldığı da katılımcılarla paylaşıldı.

Müze içerisinde sergilenen batıklar, eserler ve sualtı buluntularına ilişkin yapılan bilgilendirmeler, katılımcılara bölgenin binlerce yıllık ticaret yollarının geçmişi ile ilgili kapsamlı bir bakış sundu.

"Antik Çağ'da Enflasyon ve Alım Gücü" sergisi ziyaret edildi

Etkinlikte batıkların yanı sıra Bodrum'un tarihsel geçmişine ışık tutan antik kent kazılarından çıkan eserler ile yakın zamanda açılan "Antik Çağ'da Enflasyon ve Alım Gücü" adlı süreli sergi ziyaret edildi. Etkinlik boyunca yapılan detaylı anlatımlar, Bodrum'un kültürel değerlerinin ve tarihi mirasının yakından tanınmasına olanak sağladı.

Bodrum Belediyesi, "Rotamızda; Arkeolojiyi Keşfet, Kültürü Yaşa, Hikayeni Paylaş" sloganıyla arkeolojiyi, kültürel ve doğal mirası halkla buluşturmayı hedefleyen etkinliklerine yıl boyunca devam edecek. Belediye, tüm vatandaşları kentin zengin kültürel dokusunu tanımaya, korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik düzenlenen etkinliklere katılmaya davet etti.

Kaynak: ANKA

