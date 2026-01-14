Bodrumspor 3\'te 3 Yaptı

KADINLAR Voleybol 1'inci Lig A Grubu'nda mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla çıkışını sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip; Fenerbahçe'yi 3-1, Havran Belediyespor'u deplasmanda 3-0 ve Çanakkale Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Bodrum'un İncileri, bu sonuçların ardından puanını 20'ye yükselterek ligde 6'ncı sıraya çıktı.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan Çanakkale Belediyespor maçında tribünler tamamen dolarken, karşılaşmada bu sezon ligde oynanan maçlar arasında en uzun ralli süresi olan 1 dakika 24 saniyelik ralliye imza atıldı. Yeşil-beyazlılar, ligin 16'ncı haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak.