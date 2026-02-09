Boğaziçi'nde Öğrenci Kulüplerine Operasyon Tepkisi

(ANKARA)- DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci Kulüplerine ait odaların operasyon yapılarak boşaltılmasına ilişkin, "Öğrenci kulüplerinin dağıtılması ve kültürel birikimin hoyratça sökülüp atılması kabul edilemez. Kampüs içinde gençlere biber gazıyla müdahale edilmesi, giriş-çıkışların keyfi biçimde kapatılması ve mezunlara 5 yıl süreyle yasak getirilmesi, anayasal hakların askıya alındığını göstermektedir. Üniversiteler, kayyım anlayışıyla değil, özgür, özerk ve demokratik bir iradeyle yönetilmelidir" diyerek tepkisini dile getirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Muş Miletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'nde Müzik Kulübü, Sualtı Sporları Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü ile Spor Kurulu'nun Hamlin Hall binasındaki odalarının şafak operasyonuyla boşaltılması ve protesto eylemi yapan üniversite öğrencilerine müdahale edilmesine tepki gösterdi. Koçyiğit, açıklamasında şunları kaydetti:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde yıllardır yaşananlar üniversitenin hafızasına ve demokratik kültürüne dönük açık bir saldırılardır. Hamlin Hall'un gece yarısı operasyonuyla boşaltılması, öğrenci kulüplerinin dağıtılması ve kültürel birikimin hoyratça sökülüp atılması kabul edilemez. Kampüs içinde gençlere biber gazıyla müdahale edilmesi, giriş-çıkışların keyfi biçimde kapatılması ve mezunlara 5 yıl süreyle yasak getirilmesi, anayasal hakların askıya alındığını göstermektedir. Üniversiteler, kayyım anlayışıyla değil; özgür, özerk ve demokratik bir iradeyle yönetilmelidir. Öğrencilerin, akademisyenlerin ve mezunların demokratik tepkisi meşrudur. Akademik özerkliği ve kampüs yaşamını savunmaya devam edeceğiz."