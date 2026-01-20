Bolat'tan KKTC Ziyareti - Son Dakika
Bolat'tan KKTC Ziyareti

20.01.2026 21:00
Ticaret Bakanı Bolat, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile ekonomik ilişkileri güçlendirdi.

(KKTC) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alındı.

Bakan Bolat, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk halkıyla aramızdaki gönül bağını, ticari ve ekonomik başarılarla daha da perçinlemeyi; en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretimiz kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman tarafından kabul edildim. Sayın Erhürman ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; gönül birliğimizin yanı sıra, ekonomik ilişkilerimizi ve ticaret hacmimizi artıracak adımları ele aldık; kardeşliğimizi ve ticari ortaklıklarımızı daha da güçlendirecek istişarelerde bulunduk. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu istişareler; yalnızca bir devlet ziyareti değil, aynı zamanda ortak kader birliğimizin ve kalkınma vizyonumuzun somut birer nişanesidir. Nazik kabulleri ve yakın ilgileri için değerli Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının refahı ve kalkınması için, ortak projelerimizle her zaman yan yana, omuz omuzayız."

Kaynak: ANKA

