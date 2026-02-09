Bolat Türkmenistan'da İhraç Ürünleri Fuarı'na Katılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yarın Türkmenistan'a yapacağı ziyaret kapsamında Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katılması planlanırken fuarın başta sanayi, tarım, gıda, tekstil, inşaat ve hizmetler olmak üzere çeşitli sektörlerde yeni işbirliği fırsatlarını geliştirmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre Bolat, yarın Türkmenistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Bolat başkanlığındaki heyet, başkent Aşkabat'ta 12'ncisi düzenlenecek "Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı"nın açılışına katılacak. Bakan Bolat'ın üst düzey temaslarda da bulunacağı ziyaret, 12 Şubat'a kadar devam edecek.

Ticari ilişkilerde İstanbul'da yakalanan ivme, Aşkabat'ta ileriye taşınacak

Söz konusu program, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik atılan somut adımların önemli bir parçasını oluşturuyor. Geçen yıl temmuzda İstanbul'da düzenlenen ve Bakan Bolat tarafından da ziyaret edilen Türkmenistan-Türkiye Ticaret Fuarı ile yakalanan ivmenin, Aşkabat'ta daha da ileriye taşınması hedefleniyor.

Bu doğrultuda, Türkmenistan'daki fuara yaklaşık 90 stantla katılımın sağlanması planlanırken Türk firmalarının geniş bir ürün yelpazesiyle burada yer alması bekleniyor.

Fuar kapsamında gerçekleştirilecek ikili iş görüşmelerinin, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin ve yatırım ilişkilerinin derinleştirilmesine önemli katkılar sunması amaçlanıyor.

Hedef 5 milyar dolarlık ticaret

Ticaret Bakanlığınca katılım desteği sunulan fuarda, başta sanayi, tarım, gıda, tekstil, inşaat ve hizmetler olmak üzere çeşitli sektörlerde yeni işbirliği fırsatlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Bakan Bolat'ın üst düzey temaslarının ise geçen yıl 2,2 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara ulaştırılması hedefine önemli katkılar sunması bekleniyor.