Bölgesel Kros Ligi Adana'da tamamlandı

Atletizmde bu yıl U18 yaş grubunda gerçekleştirilen Bölgesel Kros Ligi final kademesi Adana'da tamamlandı. Yarışmalar sonunda erkeklerde Ağrı Gençlik Spor Kulübü, kadınlarda ise Erzurum Karayazı Belediye Karması ipi göğüsledi.

Adana'da erkeklerde 78, kadınlarda 66 olmak üzere toplam 144 atletin koştuğu Bölgesel Kros Ligi finalleri çekişmeli geçen yarışlarla sona erdi. 3 kilometrelik erkekler yarışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde Enbiya Yazıcı 8: 39 ile birinci gelirken, Fenerbahçe'nin ferdi olarak yarışan iki atletinden Taner Tunçtan ikinci, İsmail Taşyürek ise üçüncü oldu. Takım tasnifinde ise 19 puan toplayan Ağrı Gençlik, Ankara Etimesgut'un önünde birinciliği aldı. Üçüncülük ise Kütahya Belediyespor'un oldu.