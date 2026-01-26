Bolu Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Bolu Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasında

26.01.2026 16:16
İbrahim Cansever, 2025 Yılın Kareleri oylamasına katılarak önemli fotoğrafları seçti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cansever, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçen Cansever, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" fotoğraflarını oyladı.

Cansever, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerini tercih etti.

Yarışmanın çok anlamlı olduğunu belirten Cansever, "Yılın kareleri oylamasına katıldık. Bu oylamada Gazze ile ilgili fotoğrafların olması önemliydi. Bu bizi duygulandırdı. Fotoğrafların her biri kendi içinde ayrı bir değere ve estetiğe sahip." dedi.

Cansever, oylamasını yaptığı fotoğraflarda emeği geçen Anadolu Ajansı muhabirlerine de teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA

