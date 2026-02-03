Bolu\'da Demir Dükkanında Yangın

Bolu'nun Mengen ilçesinde demir doğrama dükkanında çıkan yangında, boya ve tinerlerin tutuşması sonucu iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Beşler Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde faaliyet gösteren demir doğrama dükkanı, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dükkanda bulunan boya ve tinerlerin de tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden çevredeki esnaflar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor - BOLU