Bolu'da Depreme Dayanıksız Hastaneler Yıkılacak

BOLU'da yapılan testlerde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi ile İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin yıkılmasına karar verildi. Her iki hastanedeki birimler, geriye kalan tek devlet hastanesi olan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde hizmet verecek.

Bolu'da Tabaklar Mahallesi'nde hizmet veren ve 1998 yılında hizmete giren İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan, 1993 yılında hasta alımına başlayan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi binalarının yapılan testlerde depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. İki hastane binasının depreme dayanıklı olmadığının belirlenmesinin ardından boşaltılmasına ve yıkılmasına karar verildi. İki hastanedeki tüm birimler Sağlık Mahallesi'nde bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde hizmet vermeye başlayacak. Böylece kentteki 3 devlet hastanesi sayısı 1'e düşecek. Hastanelerin taşınma işlemleri ve personelin görevlendirilmeleri ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 70 yataklı İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile 79 yatak kapasiteli İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi'nin kapatılmasının ardından 3 devlet hastanesinde toplamda 375 olan yatak kapasitesi 226'ya düşecek.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde sağlık hizmetlerinin güvenli ve etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla; ilgili kurum ve uzmanlar tarafından sağlık tesislerine yönelik yapısal analizler, risk değerlendirmeleri ve hizmet performans incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan teknik çalışmalarda bazı hastane binalarımızın mevcut fiziki durumları ile hizmet sunum kapasiteleri birlikte değerlendirilmiş olup bu değerlendirmeler neticesinde hasta ve personel güvenliğini önceleyen, sağlık hizmetlerinin daha güçlü bir altyapı ile sürdürülmesini hedefleyen bir planlama çerçevesinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren bazı sağlık birimlerimizin birleştirilmesine yönelik karar alınmıştır. Söz konusu karar; kısa vadeli çözümlerden ziyade, uzun vadede ilimizde sağlık hizmetlerinin daha nitelikli, erişilebilir ve dayanıklı bir yapıya kavuşturulmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda; İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde sunulmakta olan sağlık hizmetleri başta İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı diğer birimlerde verilmeye devam edilecektir. Bu süreçte; sağlık hizmetleri herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden, planlı şekilde yürütülecek olup, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi kesintisiz olarak devam edecektir" denildi.