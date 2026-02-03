Bolu'da Parkta Darbe Olayı - Son Dakika
Bolu'da Parkta Darbe Olayı

03.02.2026 16:40
Bolu'da çocuk parkında, ortaokul öğrencileri büyük kızlar tarafından darbedildi. Aileler şikayetçi.

1) PARKTA, KENDİLERİNDEN KÜÇÜK KIZLARI DARBETTİLER

BOLU'da çocuk parkında, ortaokula giden kız öğrenciler, kendilerinden büyük yaştaki kız grubu tarafından darbedildi. Saldıran grup, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Olay, 8 Ocak'ta, Sağlık Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Okuldan çıkan ortaokul öğrencileri, parkta kendilerinden büyük yaşta kız grubu tarafından darbedildi. Gruptakiler, küçük yaştaki kızları karların üzerine yatırıp küfrederek, yumruklayıp, o anları kayda aldı. Bazı kişiler araya girerek tarafları ayırdı.

Öğrencilerden birinin darp raporu aldığı öğrenilirken, çocukların aileleri de şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan 4 çocuk hakkında işlem yaptı.

Kaynak: DHA

