Bolu Dağı'nda Sis Uyarısı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerindeki sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Güzergahı kullanan sürücüler, sisin etkili olduğu bölgelerde yavaş seyrediyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri, güzergahta etkili olan sise karşı uyararak, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.