Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan yaşandı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı! - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan yaşandı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı!

02.04.2022 22:17

Karayolları Genel Müdürlüğünce, Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde, yaşanan heyelan sebebiyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldığı bildirildi. KGM, ekiplerin yolu açmak için çalışmalarına başladığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiği belirtildi.

60 METRELİK ALAN TOPRAKLA KAPLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiğini, Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alanın toprakla kaplandığını kaydetti.

ANKARA YÖNÜNDE 3 ŞERİT KAPATILDI

Heyelandan Ankara yönünde 3 şeridin, İstanbul yönünde ise bir şeridin etkilendiği vurgulanan açıklamada, toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle tedbir amaçlı trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Trafik, İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalarına başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı" denildi.

Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan yaşandı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı!
Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan yaşandı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı!
Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan yaşandı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı!
Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan yaşandı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı!
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Heyelanla ilgili Düzce Valiliğinden açıklama Heyelanla ilgili Düzce Valiliğinden açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Heyelan sonrasında Bolu Dağı Tünelleri trafiğe çift yönlü kapatıldı.' Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Heyelan sonrasında Bolu Dağı Tünelleri trafiğe çift yönlü kapatıldı.'

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan yaşandı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı! - Son Dakika


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