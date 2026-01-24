Boluspor, Keçiörengücü\'ne 5-1 Yenildi

Boluspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Ankara Keçiörengücü karşısında mücadeleyle oyun temposunu durdurabildiklerini ama istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek, "İlk 10 dakikada maç 2-0 olduktan sonra çevirmek zor oluyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 5-1 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Bugün 3 puan almak için gelmiştik ama oyunun başında erken goller yedik. Oyun düzenimizi de etkiledi. İlk 10 dakikada maç 2-0 olduktan sonra çevirmek zor oluyor. Rakibimiz de dirençli, ligin iyi takımlarından biri. İyi mücadele ettik. Kolay goller yedik. İyi de hazırlanmıştık aslında. Biraz daha mücadeleyle oyun temposunu durdurabildik ama istediğimiz sonucu alamadık. Bundan sonraki maçı kazanarak bu maçı telafi etmeye çalışacağız" diye konuştu. - ANKARA